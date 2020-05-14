У приватному будинку 36-річного жителя Кагарлика поліція виявила велику конопляну плантацію.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 643 вазони із коноплею, ультрафіолетові лампи та пристрій для куріння.

За словами затриманого, рослини він вирощував для власного вжитку.

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На Київщині чоловік вирощував плантацію коноплі у підвалі свого будинку / 4 фотографии

– Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 310 КК України. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз, – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили пенсіонерку, яка збувала наркотики неповнолітнім. Продаж метамфетаміну жінка організувала у власному домі.