В Польше украинца подозревают в организации смертельной игры Синий кит

В городе Познань (Польша) полиция задержала 24-летнего украинца. Его подозревают в попытке организовать смертельно опасную игру для подростков — Синий кит.

Известно, что организатор общался с игроками и раздавал им опасные задания через соцсеть ВКонтакте.

Там он создал закрытую группу, куда активно приобщались участники. Некоторые из них даже успели себя покалечить.

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У одной из девушек украинского происхождения, которая присоединилась к игре, были характерные следы на теле, которые указывали на выполнение задач куратора.

Задержанному инкриминируют подстрекательство несовершеннолетних к опасным занятиям и самоубийству. Полиция будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

К слову, игра Синий кит предусматривает, что в течение 50-ти дней участник выполняет различные задачи — от вырезания кита на руке и убийства животного до пробуждения в 4 утра и просмотра видео ужасов.

Последний день предполагает самоубийство, часто с записью видео. Если участник отказывается добровольно уходить из жизни, кураторы прибегают к шантажу.

Источник: TVP3