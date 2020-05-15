У Польщі українця підозрюють в організації смертельної гри Синій кит

У місті Познань (Польща) поліція затримала 24-річного українця. Його підозрюють у спробі організувати смертельно небезпечну гру для підлітків – Синій кит.

Відомо, що організатор спілкувався з гравцями і роздавав їм небезпечні завдання через соцмережу ВКонтакте.

Там він створив закриту групу, куди активно долучалися учасники. Деякі з них навіть встигли себе покалічити.

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У однієї з дівчат українського походження, яка долучилася до гри, були характерні сліди на тілі, які вказували на виконання завдань куратора.

Затриманому інкримінують підбурювання неповнолітніх до небезпечних занять і самогубства. Поліція клопотатиме про арешт підозрюваного.

До слова, гра Синій кит передбачає, що протягом 50-ти днів учасник виконує різноманітні завдання – від вирізання кита на руці та вбивства тварини до прокидання о 4 ранку та перегляду відео жахів.

Останній день передбачає самогубство, часто з записом відео. Якщо учасник відмовляється добровільно йти з життя, куратори вдаються до шантажу.

Джерело: TVP3