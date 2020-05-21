Обстрел грузовика на Донбассе: погиб боец, пятеро ранены

Российские оккупационные войска подбили грузовик ВСУ на Донбассе — один украинский военный погиб.

Еще один боец ​​получил ранение, а четверо — боевые травмы, сообщили в штабе ООС.

— Сегодня, 21 мая, на Луганщине, в результате попадания мины 120 калибра в грузовой автомобиль погиб мужественный украинский защитник. Ранены пятеро бойцов. Пострадавшие воины были доставлены в лечебное учреждение, им оказана надлежащая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

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Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как писали Факты ICTV, 20 мая на Донбассе погиб командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов. Он подорвался на российской мине на пути боевого патруля.