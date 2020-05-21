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Факты / Украина / Общество

18 обстрелов за сутки: на Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ

Незаконные формирования Российской Федерации совместно с боевиками-колаборантами 18 раз открывали огонь в сторону позиций ООС.

Вследствие обстрелов ранения получили двое бойцов Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Оккупанты открывали огонь у Павлополя, Песков, Каменки, Старогнатовки и Богдановки. Кроме того, по окраинам Красногоровки боевики выпустили 20 мин 120-го калибра.

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Враг вел обстрелы возле Орехова, Шумов, Новоалександровки, Пивденного и Крымского.

Напомним, 20 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вблизи линии соприкосновения, обстреляв три жилых дома.

Источник: Штаб ООС

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