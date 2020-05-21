Подорвался на российской мине. Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов

Причиной смерти командира батальона Луганск-1 Сергея Губанова стал подрыв российской мины на пути боевой партульной группы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также высказал сочувствие и назвал командира хорошим другом и офицером.

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Вночі загинув командир добробату МВС Луганськ-1 полковник поліції Сергій Губанов (Сєдой).

Сміливий, часом до безтями, офіцер. Добрий, надійний друг.

Окупанти підірвали міну на шляху бойовоі патрульної групи.

Горе у нас( Війна нікуди не поділася..

ЧЕСТЬ — нашим хлопцам-воїнам! pic.twitter.com/vmCPGP0a6B — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 21, 2020

Батальон Луганск-1 — полицейское подразделение, которое патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе.

Напомним, о смерти командира батальона Луганск-1 Сергея Губанова стало известно ночью 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганщины.