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Факты / Украина / Общество

Подорвался на российской мине. Аваков рассказал, как погиб комбат Губанов

Причиной смерти командира батальона Луганск-1 Сергея Губанова стал подрыв российской мины на пути боевой партульной группы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он также высказал сочувствие и назвал командира хорошим другом и офицером.

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Батальон Луганск-1 — полицейское подразделение, которое патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе.

Напомним, о смерти командира батальона Луганск-1 Сергея Губанова стало известно ночью 21 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганщины.

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