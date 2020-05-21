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Факти / Надзвичайні події

Обстріл вантажівки на Донбасі: загинув боєць, п’ятеро поранені

Російські окупаційні війська з великокаліберної зброї обстріляли вантажівку ЗСУ на Донбасі – один український військовий загинув.

Ще один боєць зазнав поранення та ще четверо – бойові травми, повідомили в штабі ООС.

– Сьогодні, 21 травня, на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув мужній український захисник. Поранено пятеро бійців. Постраждалих воїнів доставили до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу, – йдеться в повідомленні.

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Командування Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.

Як писали Факти ICTV, 20 травня на Донбасі загинув командир батальйону Луганськ-1 Сергій Губанов. Він підірвався на російській міні на шляху бойового патруля.

Джерело: Штаб ООС

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