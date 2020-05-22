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Факты / Происшествия

Масштабное ДТП на Черкащине — четверо погибших и трое травмированных

На трассе Киев-Одесса произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

— Около 10.00 в полицию поступило сообщение о том, что на трассе Киев-Одесса, у села Марийка Черкасской области произошло ДТП с участием трех автомобилей: ВАЗ, Toyota и Mercedes.

В результате ДТП четыре человека погибли, среди них один малолетний ребенок. Еще три человека, среди которых двое детей, госпитализированы в больницу.

На место происшествия выехали и работают работники полиции, ГСЧС и медики. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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На данный момент в полиции не уточнили, что именно стало причиной аварии и кто был виновником.

Ранее на Бориспольской трассе водитель грузового автомобиля въехал в Lada. В легковушке находилась семья из четырех человек. Все получили травмы различной степени тяжести — трех, в том числе водителя, госпитализировали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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