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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП на Черкащині – четверо загиблих і троє травмованих

На трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП, внаслідок якої загинуло 4 людини, ще трьох госпіталізували.

– Близько десятої години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, на трасі Київ – Одеса, біля села Марійка, Черкаської області сталася ДТП за участі трьох автомобілів: ВАЗ, Toyota та Mercedes.

В результаті ДТП чотири людини загинуло, серед них одна малолітня дитина. Ще троє людей, серед яких двоє дітей, госпіталізовані до лікарні.

На місце події виїхали та працюють працівники поліції, ДСНС та медики. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
  • ДТП на Черкащині: четверо загиблих і троє постраждалих
Масштабна ДТП на Черкащині – четверо загиблих і троє травмованих / 4 фотографии

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Наразі у поліції не вказують, що саме стало причиною аварії та хто був винуватцем.

Раніше на Бориспільській трасі водій вантажного автомобіля в’їхав у Lada. В легковику перебувала родина із 4 осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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