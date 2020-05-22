Стрельба в Житомирской области: мужчина убил 7 человек

В Житомирской области в селе Новоселица Попельнянского района местный житель во время конфликта с неизвестными сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья.

— Сегодня, около 1.00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек, — говорится в сообщении полиции.

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Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— На берегу пруда отдыхала компания киевлян, которые собирались уже не раз половить рыбы. По данным следствия, их было девять человек, включая арендатора пруда, гражданина 1962 г. р., — сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также он добавил, что после распития алкогольных напитков шестеро мужчин легли спать, а еще двое продолжили выпивать с арендатором.

Сообщается, что сначала злоумышленник убил двух человек, которые находились вместе с ним, а затем расстрелял пятеро спящих. Лишь один пострадавший, услышав выстрелы, успел убежать и вызвать полицию.

Ружье было изъято, а мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Работники полиции начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.















В Житомирской области мужчина расстрелял семь человек из охотничьего ружья / 4 фотографии

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