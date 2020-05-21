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Факты / Происшествия

В Кривом Роге парня осудили на 13 лет за убийство девочки-подростка

Октябрьский райсуд Кривого Рога Днепропетровской области поставил точку в деле об убийстве 13-летней девочки, которое произошло в июне 2019 года, приговорив к 13 годам с конфискацией всего личного имущества 25-летнего парня, который уже имел проблемы с законом.

Он признан виновным по двум статьям — ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УКУ — умышленное убийство и разбой.

В тот день в селе Миролюбовка Пятихатского района парень распивал алкогольные напитки со своей несовершеннолетней знакомой.

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Он предложил ей интим, на что девочка согласилась. Они зашли вглубь лесополосы, однако, когда увидел у нее мобильный телефон, просто задушил и скрылся с ее гаджетом.

Тело спрятал в терновнике, сняв с убитой одежду и обувь. Свою вину он признал в полном объеме.

Недавно в Харькове пенсионер из-за ревности задушил свою жену, а потом включил газ на кухне.

Источник: Прокуратура Дніпропетровської області

Фото: Dreamstime

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