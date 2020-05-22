Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей

У Житомирській області у селі Новоселиця Попільнянського району місцевий житель під час конфлікту з невідомими зробив кілька пострілів з мисливської рушниці.
– Сьогодні, близько 1.00, у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив низку пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб, – йдеться у повідомленні поліції.
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Наразі на місці подій працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події.
– На березі ставка відпочивала компанія киян, які збиралися вже не раз половити риби. За даними слідства, їх було дев’ять осіб, разом з орендарем ставка, громадянином 1962 р. н., – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Також він додав, що після розпиття алкогольних напоїв шестеро чоловіків лягли спати, а ще двоє продовжили випивати з орендарем.
Повідомляється, що спершу зловмисник убив двох осіб, що знаходились разом з ним, а потім розстріляв п’ятеро сплячих. Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію.
Рушницю було вилучено, а чоловіка буде направлено на судово-психіатричну експертизу.
Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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