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Факти / Надзвичайні події

На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із мисливської рушниці

У Житомирській області у селі Новоселиця Попільнянського району місцевий житель під час конфлікту з невідомими зробив кілька пострілів з мисливської рушниці.

 – Сьогодні, близько 1.00, у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив низку пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб, – йдеться у повідомленні поліції.

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Наразі на місці подій працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події.

 – На березі ставка відпочивала компанія киян, які збиралися вже не раз половити риби. За даними слідства, їх було дев’ять осіб, разом з орендарем ставка, громадянином 1962 р. н., – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також він додав, що після розпиття алкогольних напоїв шестеро чоловіків лягли спати, а ще двоє продовжили випивати з орендарем.

Повідомляється, що спершу зловмисник убив двох осіб, що знаходились разом з ним, а потім розстріляв п’ятеро сплячих. Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію.

Рушницю було вилучено, а чоловіка буде направлено на судово-психіатричну експертизу.

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

  • Стрілянина на Житомирщині
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
  • Стрілянина на Житомирщині
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
  • Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей
На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із мисливської рушниці / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Вінницькій області у селі Нова Ободівка 33-річний син накинувся на 66-річну матір з ножем, коли вона ввечері повернулася додому.

Джерело: Нацполіція

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