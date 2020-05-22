Стрілянина у Житомирській області: чоловік вбив 7 людей

У Житомирській області у селі Новоселиця Попільнянського району місцевий житель під час конфлікту з невідомими зробив кілька пострілів з мисливської рушниці.

– Сьогодні, близько 1.00, у селі Новоселиця Попільнянського району біля приватних ставків місцевий житель, орендар, під час конфліктної ситуації з невідомими здійснив низку пострілів із мисливської рушниці, внаслідок чого смертельні вогнепальні поранення отримали сім осіб, – йдеться у повідомленні поліції.

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Наразі на місці подій працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події.

– На березі ставка відпочивала компанія киян, які збиралися вже не раз половити риби. За даними слідства, їх було дев’ять осіб, разом з орендарем ставка, громадянином 1962 р. н., – повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також він додав, що після розпиття алкогольних напоїв шестеро чоловіків лягли спати, а ще двоє продовжили випивати з орендарем.

Повідомляється, що спершу зловмисник убив двох осіб, що знаходились разом з ним, а потім розстріляв п’ятеро сплячих. Лише один потерпілий, почувши постріли, встиг втекти та викликати поліцію.

Рушницю було вилучено, а чоловіка буде направлено на судово-психіатричну експертизу.

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.















На Житомирщині чоловік розстріляв сімох людей із мисливської рушниці / 4 фотографии

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