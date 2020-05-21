В Винницкой области сын зарезал мать ножом

В Винницкой области в селе Новая Ободовка 33-летний сын набросился на 66-летнюю мать с ножом, когда она вечером вернулась домой.

После того, как беспощадно порезал женщину, он самостоятельно вызвал полицию и скорую. Объяснить правоохранителям свои действия мужчина не мог, только уверял, что не помнит, как это произошло.

Местные оправдывают мужчину, мол, виноват не он, а водка, в которую ему что-то подмешали.

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Окровавленную старушку сразу госпитализировали в реанимацию. После того, как у нее дважды останавливалось сердце, пострадавшая умерла.

Правоохранители взяли мужчину под стражу. Теперь ему грозит заключение за убийство.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве мужчина перерезал горло сожительнице.