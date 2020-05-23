В Киевской области подростки застрелили ветерана АТО

22 мая в Вышгороде убили ветеран АТО Игоря Корниенко из батальона Айдар.

Полицейские задержали 16-летнего парня, який его ранил из охотничьего карабина.

Также задержана группа лиц, среди которых трое несовершеннолетних участников конфликта.

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Около 3 часов ночи произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами.

— Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил ее и совершил прицельный выстрел в Корниенко. В это время один из компании стрелка вовсю ударил второго мужчину, який потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении, — говорят в полиции

Придя в себя, мужчина вызвали полицию.

Полицейские изъялы оружие охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны.

По данным руководителя общественного союза Мы украинцы Ивана Татаурова, под окнами дома Корниенко шумел навеселе ребята.

Корниенко вышел их успокоить с Охотничье оружие. Ребята каким образом забрали автомат и выстрелилы в него, а соседа избили, пишет Погляд.

Как писали Факты ICTV, 21 мая по версии полиции 58-летний Анатолий Захаренко застрелил из охотничьего ружья семерых человек, который приехали на рыбалку в селе Новоселица Попельнянский района Житомирской области.

Источник: полиция Киевской области

Фото: полиция Киевской области