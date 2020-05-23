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Факты / Происшествия

В каске и бронежилете. В Житомире судят подозреваемого в массовом убийстве

Королевский районный суд Житомира начал избрания меры пресечения 58-летнему мужчине, которого подозревают в массовом расстреле семерых человек на рыбалке.

Подозреваемый находится в здании суда в каске и бронежилете. У суда дежурит 50 правоохранителей

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В зале суда нет родственников ни со стороны подозреваемого, ни со стороны погибших.

Как писали Факты ICTV, по версии полиции Анатолий Захаренко застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые приехали на рыбалку в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Источник: УНН

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