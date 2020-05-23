На Київщині підлітки застрелили ветерана АТО

22 травня у Вишгороді на Київщині убили ветерана АТО Ігоря Корнієнка з батальйону Айдар.

Поліцейські затримали 16-річного хлопця, який його поранив з мисливського карабіна.

Також затримано групу осіб, серед яких троє неповнолітніх учасників конфлікту.

Читайте: У касці та бронежилеті. У Житомирі судять підозрюваного у масовому вбивстві

Близько 3-ї години ночі сталася сутичка між групою молодих осіб та двома дорослими чоловіками.

– Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив у свого супротивника у сумці зброю. Вихопив її та здійснив прицільний постріл у Корнієнко. У цей час один з компанії стрілка щосили ударив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку, – розповіли у поліції.

Прийшовши до тями, травмований чоловік викликав поліцію.

Поліцейські вилучили зброю мисливський карабін МКМ-072СБ та набої.

За даними керівника громадської спілки Ми українці Івана Татаурова, під вікнами будинку Корнієнка шуміла напідпитку хлопці. Корнієнко вийшов їх заспокоїти з мисливською зброєю. Хлопці якимось чином забрали автомат і вистрелили у нього, а сусіда побили, пише Погляд.

Як писали Факти ICTV, 21 травня за версією поліції 58-річний Анатолій Захаренко застрелив з мисливської рушниці сімох людей, які приїхали на риболовлю у селі Новоселиця Попільнянського району Житомирській області.

Джерело: поліція Київської області

Фото: поліція Київської області