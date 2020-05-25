Зґвалтування в Кагарлику: всі деталі жорстокого побиття дівчини

В ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку полції на Київщині сталося побиття та зґвалтування 26-річної дівчини.

Позиція ДБР

За даними ДБР, оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка – вдягав на неї протигаз, використовував кайданки та стріляв із табельної зброї над головою дівчини.

Після цього він кілька разів зґвалтував потерпілу.

Також правоохоронці застосували фізичну силу до чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою.

У результаті цього чоловік отримав переломи ребер та носа.

Наразі слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.











Побиття і зґвалтування: що сталося у Кагарлику і хто в цьому винен / 3 фотографии

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Позиція Нацполіції

Голова Нацполіції Ігор Клименко вирішив розформувати підрозділ та переатестувати усіх працівників Кагарлицького відділку поліції.

Напередодні йому стало відомо, що у місцеву лікарню звернулася 26-річна дівчина, яку побили та зґвалтували правоохоронці. Згодом перевірка внутрішньої безпеки підтвердила причетність поліцейських до злочину.

За їхніми словами, жінку викликали у поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Співробітники Кагарлицького відділу поліції, які вчинили наругу перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань.

Речник прокуратури Київської області Роман Мазурик зазначив, що поліцейські катували затриманих з метою отримати зізнання “в корисливих злочинах”.

Цю ситуацію прокоментував начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він назвав підозрюваних у зґвалтуванні “виродками” та “покидьками”, які не розкрили жодного резонансного злочину і не затримали жодного небезпечного злочинця.

За словами правоохоронця, одного з поліцейських, причетних до зґвалтування, у понеділок звільнили з поліції за порушення службової дисципліни, яке він скоїв напередодні, а другого готували до звільнення через неповну службову відповідність.

Хто зґвалтував жінку

ЗМІ повідомляють, що затриманими за підозрою у побитті та зґвалтуванні жінки виявилися 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима та 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Кагарлицького ВП Обухівського відділу Микола Кузів.

Кузів родом із міста Трускавець, що на Львівщині. Він одружений та виховує двох синів. Після служби на Донбасі перевівся працювати у Київську область.

Сергій Сулима народився у селі Красна Слобідка в Київській області. Також одружений.

Кагарлицьким відділенням поліції тепер керуватимуть працівники обласного главку.

Туди відрядили співробітників управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із помічником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції.

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