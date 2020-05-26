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Факты / Происшествия

Житель Днепропетровщины сдавал жилье для изготовления тяжелых наркотиков

В Каменском мужчина сделал из своей квартиры накропритон, где изготавливали и сбывали дезоморфин.

По сообщению полиции, 31-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Во время обысков были обнаружены ингредиенты и емкости для изготовления опасных наркотиков, а также использованные шприцы.

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  • В Днепропетровской области разоблачили наркопритон
  • В Днепропетровской области разоблачили наркопритон
  • В Днепропетровской области разоблачили наркопритон
  • В Днепропетровской области разоблачили наркопритон
Житель Днепропетровщины сдавал жилье для изготовления тяжелых наркотиков / 2 фотографии

— Все изъятое направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 317 УК Украины, — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Кагарлыке, что Киевской области, мужчина выращивал плантацию конопли прямо в подвале своего дома.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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