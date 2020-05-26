В Дніпропетровській області викрили наркопритон

У Кам’янському чоловік зробив зі своєї квартири накропритон, де виготовляли та збували дезоморфін.

За повідомленням поліції, 31-річний чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків було виявлено інгредієнти та ємкості для виготовлення небезпечних наркотиків, а також використані шприци.

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Житель Дніпропетровщини здавав житло для виготовлення важких наркотиків / 2 фотографии

– Все вилучене направлене на експертне дослідження, за результатами якого вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 317 КК України, – йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Кагарлику, що на Київщині, чоловік вирощував плантацію коноплі прямо у підвалі свого будинку.