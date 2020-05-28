Кровавое убийство под Киевом: мужчина рубил любимую топором и сапкой

Убийство произошло в одном из сел Фастовского района Киевской области на улице Красных роз. Местные говорят, что пара переехала из Волыни. 36-летний мужчина и его 39-летняя сожительница сначала снимали квартиру, а после введения карантина переехали в старенький дом.

По словам соседей, они часто злоупотребляли алкоголем и устраивали драки.

В Фастовском отделении полиции рассказали, что во время очередного застолья между ними возник конфликт, который перерос в драку.

Сначала мужчина схватился за топор и начал наносить удары своей любимой, а потом взял сапку, которой добил женщину до смерти. Огородный инструмент разлетелся вдребезги.

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Он был уверен, что она просто упала пьяной, хотя ее тело было черное от кровоизлияний и многочисленных переломов.

Испугавшись, мужчина вызвал скорую, а ее врачи позвонили в полицию. Сейчас он находится за решеткой.

Недавно в одном из сел Черкасской области мужчина ножом убил жену, а чтобы скрыть следы преступления, сначала сжег в костре, а затем закопал на огороде.