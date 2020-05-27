В селе Колодистое Черкасской области полиция нашла на огороде 54-летнего жителя обгоревший труп его жены.

Накануне вечером в его доме была громкая вечеринка, к нему приехал брат. А на утро селяне узнали, что здесь произошла кровавая расправа. Мужчина ножом порезал свою жену, бросил тело в костер, а затем закопал.

Выяснилось, что между ними вспыхнула ссора, во время которой подвыпивший мужчина решил успокоить непокорную жену с помощью ножа. А когда понял, что она мертва, мужчины решили сжечь тело за домом, а остатки закопали.

В селе говорят, что семья выпивала, перебивались случайными заработками, а муж часто бил жену, но она не уходила от него якобы из-за любви.

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Подозреваемого в убийстве уже задержала полиция, а сообщника-брата до сих пор ищут.

Говоря о том, что произошло, он оправдывается тем, что был пьян. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Недавно в Житомирской области мужчина убил соседа, разрубил лопатой, а останки закопал на огороде.