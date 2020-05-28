Криваве вбивство під Києвом: чоловік рубав кохану сокирою і сапою

Вбивство сталося в одному з сіл Фастівського району Київської області на вулиці Червоних троянд. Місцеві кажуть, що пара переїхала з Волині. 36-річний чоловік та його 39-річна співмешканка спочатку винаймали квартиру, а після введення карантину переїхали до старенького будинку.

За словами сусідів, вони часто зловживали алкоголем та влаштовували бійки.

У Фастівському відділенні поліції розповіли, що під час чергового застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Спочатку чоловік схопився за сокиру і почав наносити удари своїй коханій, а потім взяв сапу, якою добив жінку до смерті. Городній інструмент розлетівся на друзки.

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Він був упевнений, що вона просто впала п’яною, хоча її тіло було чорне від крововиливів та численних переламів.

Злякавшись, чоловік викликав швидку, а її лікарі зателефонували у поліцію. Нині він перебуває за ґратами.

Нещодавно в одному з сіл Черкаської області чоловік ножем вбив дружину, а щоб приховати сліди злочину, спочатку спалив у багатті, а потім закопав на городі.