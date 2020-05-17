Пытался спасти жену: в Житомирской области в реке утонули супруги

В селе Нехворощ Житомирской области утонули 42-летний житель Бердичева и его 37-летняя жена.

По информации ГСЧС, компания отдыхала на берегу водоема. Четверо женщин решили поплавать на лодке, но посреди реки она неожиданно перевернулась.

Трое самостоятельно выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. На ее спасение бросились собственный муж и его брат.

Читайте: Прыгнул в водоем с технического моста: под Днепром утонул мальчик

Брат мужа достал женщину из воды, но спасти ее уже не удалось. Кроме того, пока все внимание было приковано к ней, никто не заметил, что мужчина не вышел из воды.

Его тело достали уже спасатели.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове в водохранилище утонул мужчина.