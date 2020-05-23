Тело народного депутата Валерия Давиденко с огнестрельным ранением в голову нашли в его личной приемной в Киеве на Большой Васильковской.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил эту информацию.

По его словам, Давыденко нашли в туалете офиса.

– На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины, – написал он в соцсети.

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Геращенко добавил, что проверяются все возможные версии трагедии.

Коллеги Давыденко с депутатской группы Довіра называют его смерть трагической гибелью.

Валерий Давиденко был избран в Верховную Раду как самовыдвиженец в 208 округе Черниговской области. В декабре 2019 года вошел в депутатскую группу Довіра, был членом Комитета по вопросам экономического развития.

В 2013-2014 годах был заместителем министра аграрной политики и продовольствия.

Источник: Антон Геращенко

Фото: Валерій Давиденко