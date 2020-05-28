27 травня в Полтаві застрелився директор обласного еколого-натуралістичного центру Віталій Бедніна.

56-річний чоловік скоїв суїцид у своєму автомобілі.

Авто Hyundai Santa Fe стояло припарковане на вул. Івана Мазепи. Поруч з тілом знайшли зброю, з якого, імовірно, він вкоротив собі віку – вистрілив собі в рот з дрібнокаліберної гвинтівки.

Читайте: Через втрату урожаю: на Одещині фермер вчинив самогубство

Самогубця залишив посмертну записку, в якій написав коди до банківських карток, попрощався і вибачився перед рідними.

Віталій Бедніна очолював Полтавський еколого-натуралістичний центр з 1994 року. Також керував Полтавським відділенням Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

У минулому році йому вручили премію Верховної Ради.

В освітянській галузі вважають, що їх колега був доведений до такого кроку. Деякі педагоги кажуть, що вони готові розповісти поліції його слова про тиск з боку вищого керівництва, пише Кременчуцька газета.

Нагадаємо, 23 травня виявили тіло народного депутата Валерія Давиденка із вогнепальним пораненням у голову.

Труп знайшли в туалеті офісу на кріслі та з пістолетом у руці.