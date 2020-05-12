Из-за потери урожая: в Одесской области фермер совершил самоубийство

В Одесской области успешный фермер Владимир Сердюченко совершил суицид.

66-летний Владимир имел хорошую семью и занимался земледелием. Мужчина арендовал у жителей села 150 гектаров земли, засаживал их зерновыми. Каждый сезон собирал урожай и рассчитывался с пайщиками и кредиторами. Но в этом году беспощадная засуха перечеркнула все надежды.

— У меня даже в мыслях не было, что Владимир мог сделать такое, — рассказывает друг погибшего Александр Дрибноход.

Вместо какой-то прибыли, фермеры уже сейчас имеют миллионные долги. И Владимир Сердюченко — один из предпринимателей, у которого, так сказать, сгорели все 100 процентов зерновых. Тотального банкротства мужчина не выдержал и покончил с собой.

— Написал записку, что не выдержал, что все потеряно, засуха постигла, а вложения были большие, — говорит сын погибшего Игорь Сердюченко.

Чтобы засеять поля, фермер взял в долг около 700 тыс. грн. А пайщикам должен был оплатить еще 900 тыс., по 6 — за каждый гектар. Рассчитываться планировал после сбора урожая.

Но уже второй год подряд фермеры Бессарабии — в беде из-за засухи.

— За сто лет — это самая страшная, ужасная засуха. То есть вообще нет аналогов. Это не просто неурожай, это стихийное бедствие, — уверяет председатель Килийского горсовета Павел Бойченко.

Таких, как погибший Владимир, мелких фермеров в Килийском районе — десятки. У всех — долги.

— Налоги плати. Люди говорят, нас не интересует, где вы будете брать. Вы с нами должны рассчитаться, зарплату надо платить, кредит, — говорить фермер Владимир Шкурина.

Фермеры — в отчаянии, потому что вместо прибыли они только глубже закапывают себя в долговую яму.

— Мы просим от государства субсидии на безвозвратной основе тем фермерам, пострадавшим от засухи. В прошлом году у нас тоже был неурожай. Фермеры едва свели концы с концами, чтобы выплатить людям паевые и уже засеяли большинство из них в долг, — рассказывает Бойченко.

Двухлетняя засуха — это настоящий форс-мажор. И именно поэтому сейчас так необходима помощь от государства.

— К сожалению, наше государство всегда находит возможность поддержать различные крупные корпорации, но никогда не возвращалось лицом к такому фермера, именно как тот, что погиб. Это пахарь на земле, который сам сидел за рулем трактора и обрабатывал 150 гектаров земли, — добавил Павел Бойченко.

Так же говорил и другой фермер — Виктор Коноваленко.

Он дружил с погибшим Сердюченко. И слишком сильно переживал — и неурожай, и смерть своего друга. Вчера, возвращаясь с поля, мужчина умер за рулем мопеда — предварительно, из-за инсульта.

Следовательно, среди одесских фермеров — де-факто уже две жертвы засухи.

Напомним, из-за засухи и отсутствия дождей в Одесской области, уровень воды в артезианских скважинах существенно снизился.

В населенных пунктах ввели запрет на использование артезианской воды для полива огородов.