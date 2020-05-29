Неизвестные жестоко убили супругов в селе Шабо Белгород-Днистровського району Одесской области.

Главное управление Национальной полиции области сообщает, что вчера в одном из частных домов обнаружено убитыми мужчину и женщину, которые находились в гражданском браке.

Читайте: Кровавое убийство под Киевом: мужчина рубил любимую топором и сапкой

По данным правоохранителей, супруги получили огнестрельные ранения, колото-резаные раны, в частности, на горле, а у женщины переломаны пальцы.

Также полиция отметила, что мужчина 1973 г. р. и женщина 1982 г. р. найдены на территории их дома, находящегося на окраине села Шабо, возле остановки общественного транспорта.

Местные жители предполагают, что супругов могли убить из-за начала курортного сезона, поскольку мужчина с женщиной сдавали на прокат водные мотоциклы в курортном поселке Затока.

По предварительным данным, ценные вещи из дома не исчезли.

По факту убийства открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в селе Колодистое Черкасской области полиция нашла на огороде 54-летнего жителя обгоревший труп его жены. Выяснилось, что между ними вспыхнула ссора, во время которой подвыпивший мужчина решил утолить непокорную жену с помощью ножа.