Невідомі жорстоко вбили подружжя у селі Шабо Білгород-Дністровського району Одеської області.

Головне управління Національної поліції області повідомляє, вчора в одному з приватних будинків виявлено вбитими чоловіка та жінку, які перебували у цивільному шлюбі.

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За даними правоохоронців, подружжя має вогнепальні поранення, колото-різані рани, зокрема, на горлі, а у жінки зламані пальці.

Також поліція зазначила, що чоловіка 1973 р. н. та жінку 1982 р.н. знайдено на території їхнього будинку, що знаходиться на околиці села Шабо, неподалік зупинки громадського транспорту.

Місцеві жителі припускають, що подружжя могли вбити через початок курортного сезону, оскільки чоловік з жінкою здавали на прокат водні мотоцикли в курортному селищі Затока.

За попередніми даними, цінні речі з будинку не зникли.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у селі Колодисте Черкаської області поліція знайшла на городі 54-річного мешканця обгорілий труп його дружини. З’ясувалося, що між ними спалахнула сварка, під час якої захмелілий чоловік вирішив вгамувати непокірну дружину за допомогою ножа.