Магазин, который утром с стрельбой громили в Одессе на рынке 7-й километр, принадлежит сирийской диаспоре.

Нападавшие были также сирийцы, рассказал начальник полиции Одесской области Олег Бех.

Работники магазина рассказали, что взяли с собой деревянные палки и пошли в заведение оппонентов.

В них давний конфликт с соотечественниками, которые также торгуют тканями. Поссорились они между собой за место на парковке.

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В результате стрельбы ранены двое мужчин, их госпитализировали. Полицейские задержали 10 человек.

Событие правоохранители квалифицировали по статье Хулиганство. Их грозит до пяти лет тюрьмы.

План Перехват

В Одессе с самого утра введен оперативный план Перехват для установления лиц, которые устроили погром в магазине на рынке 7-й километр. В сети появилось видео, на котором видно, что группа вооруженных людей обстреляла авто, после чего устроила разборки.

На месте нападения прозвучало восемь выстрелов. После этого стрелки скрылись на двух микроавтобусах.

7-й километр — один из крупнейших в Восточной Европе рынков. Там работают около 10 тыс. продавцов, а посещает его около 150 тыс. покупателей в день.