На рынке 7-й километр в Одесской области произошла перестрелка в магазине, где продают ткани. В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали.

— Утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения, — рассказали в полиции.

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В результате телесные повреждения получили двое мужчин.

Правонарушители на автомобиле скрылись.

Также в сети появилось видео, на котором видно группа вооруженных людей обстреляла авто, после чего устроила разборки

— Они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, судя по всему, приехали целенаправленно. Также они били витрины одного из магазинов арматурами и битами, — рассказывают очевидцы.

Рынок 7-й километр (ООО Промтоварный рынок) — один из крупнейших в Восточной Европе. Там работают около 10 тыс. продавцов, а посещает его около 150 тыс. покупателей в день.

Убийство в Шабо

Ранее бизнес-разборки в Одесской области закончились жестоким убийством супругов. В Шабо супруги получили огнестрельные ранения, колото-резаные раны, в частности на горле, а у женщины переломаны пальцы.

Местные жители предполагают, что их убили из-за старта курортного сезона, поскольку мужчина с женщиной сдавали на прокат водные мотоциклы в курортном поселке Затока.