Магазин, який вранці з стріляниною громили в Одесі на ринку 7-й кілометр, належить сирійській діаспорі.

Нападники були також сирійці, розповів начальник поліції Одеської області Олег Бех.

Працівники одного магазину розповіли, що взяли з собою дерев’яні палиці та пішли в заклад опонентів.

У них давній конфлікт з співвітчизниками, які також торгують тканинами. Посварились вони між собою через місце паркування.

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В результаті стрілянини поранено двоє чоловіків, їх госпіталізували. Поліцейські затримали 10 осіб.

Подія правоохоронці кваліфікували за статтею Хуліганство. Їх загрожує до п’яти років тюрми.

План Перехоплення

В Одесі із самого ранку введений оперативний план Перехоплення для встановлення осіб, які влаштували погром у магазині на ринку 7-й кілометр. У мережі з’явилося відео, на якому видно, що група озброєних людей обстріляла авто, після чого влаштувала розбірки.

На місці нападу пролунало вісім пострілів. Після цього стрільці зникли на двох мікроавтобусах.

7-й кілометр – один з найбільших у Східній Європі ринків. Там працюють близько 10 тис. продавців, а відвідує його близько 150 тис. покупців на день.