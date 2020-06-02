PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Не поділили парковку: подробиці стрілянини на ринку 7-й кілометр

Магазин, який вранці з стріляниною громили в Одесі на ринку 7-й кілометр, належить сирійській діаспорі.

Нападники були також сирійці, розповів начальник поліції Одеської області Олег Бех.

Працівники одного магазину розповіли, що взяли з собою дерев’яні палиці та пішли в заклад опонентів.

У них давній конфлікт з співвітчизниками, які також торгують тканинами. Посварились вони між собою через місце паркування.

Читайте: Розбійний напад в центрі Одеси: оголошено план Перехоплення

В результаті стрілянини поранено двоє чоловіків, їх госпіталізували. Поліцейські затримали 10 осіб.

 

Подія правоохоронці кваліфікували за статтею Хуліганство. Їх загрожує до п’яти років тюрми.

План Перехоплення

В Одесі із самого ранку введений оперативний план Перехоплення для встановлення осіб, які влаштували погром у магазині на ринку 7-й кілометр. У мережі з’явилося відео, на якому видно, що група озброєних людей обстріляла авто, після чого влаштувала розбірки.

На місці нападу пролунало вісім пострілів. Після цього стрільці зникли на двох мікроавтобусах.

7-й кілометр – один з найбільших у Східній Європі ринків. Там працюють близько 10 тис. продавців, а відвідує його близько 150 тис. покупців на день.

Теги: , , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх