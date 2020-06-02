Магазин, який вранці з стріляниною громили в Одесі на ринку 7-й кілометр, належить сирійській діаспорі.
Нападники були також сирійці, розповів начальник поліції Одеської області Олег Бех.
Працівники одного магазину розповіли, що взяли з собою дерев’яні палиці та пішли в заклад опонентів.
У них давній конфлікт з співвітчизниками, які також торгують тканинами. Посварились вони між собою через місце паркування.
Читайте: Розбійний напад в центрі Одеси: оголошено план Перехоплення
В результаті стрілянини поранено двоє чоловіків, їх госпіталізували. Поліцейські затримали 10 осіб.
Подія правоохоронці кваліфікували за статтею Хуліганство. Їх загрожує до п’яти років тюрми.
План Перехоплення
В Одесі із самого ранку введений оперативний план Перехоплення для встановлення осіб, які влаштували погром у магазині на ринку 7-й кілометр. У мережі з’явилося відео, на якому видно, що група озброєних людей обстріляла авто, після чого влаштувала розбірки.
На місці нападу пролунало вісім пострілів. Після цього стрільці зникли на двох мікроавтобусах.
7-й кілометр – один з найбільших у Східній Європі ринків. Там працюють близько 10 тис. продавців, а відвідує його близько 150 тис. покупців на день.