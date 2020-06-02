Нападение в центре Одессы: объявлен план Перехват

В Одессе на углу улиц Ришельевской и Успенской, напротив банка, трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с имуществом и скрылись на своем Audi.

Полиция ввела в действие на территории Одессы и в прилегающих районах области специальный оперативный план Перехват.

На месте нападение прозвучало восемь выстрелов. В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении указанного автомобиля, позвонить 102.

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Также 2 июня на рынке 7-й километр в Одесской области произошла перестрелка в магазине, где продают ткани. В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали.