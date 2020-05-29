Стрельба в Броварах - бандитские разборки или отстаивания местного бизнеса

Владельцы нелегальных маршруток и официальные перевозчики устроили утром, 29 мая, перестрелку в Броварах Киевской области.
”Разборки” произошли среди густонаселенного микрорайона Торгмаш. В ход пошли охотничьи ружья и нарезное оружие. Полиции удалось задержать 11 участников конфликта на месте, двоих раненых забрали в больницу.
Ситуация в Броварах возмутила президента Владимира Зеленского — он вызвал министра внутренних дел Арсена Авакова дать объяснения.
По состоянию на 15.30 был задержан 21 человек, которым инкриминируют утренние беспорядки.
В обед в Житомирской области полицейские остановили автомобиль участников стрельбы в Броварах. В салоне авто находилось пять человек. Еще пятерых задержали в Винницкой области бойцы Корда.
Следователи начали уголовные производства по статьям Хулиганство (до семи лет), Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (до пяти лет) и Умышленное уничтожение или повреждение имущества (до пяти лет).
На Житомирщині поліцейські затримали автомобіль учасників стрілянини у Броварах
У салоні перебувало п’ятеро осіб. Для розшуку і затримання учасників перестрілки проводиться спеціальна поліцейська операція https://t.co/pOqS7mw4XT pic.twitter.com/7QQ10cKCPi
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 29, 2020
Предыстория перестрелки в Броварах
Конфликты между перевозчиками Броваров продолжаются последние пять лет. Официальные маршрутки выезжают из района Торгмаш до киевской станции метро Лесная. Это многоместние Богданы и Эталоны, стоимость проезда до карантина составляла 14 грн.
Так как они едут через Бровары, выходит на 40 мин дольше, чем на нелегальных маршрутках. Их легко узнать по цвету авто — белые микроавтобусы Mercedes. Они подбирают в Торгмаше пассажиров и по окружной Броваров едут на Киев.
— Нелегалы заезжают в Киев за 15 мин, поэтому так популярны. До карантина брали 15 грн за проезд. Конфликты между официальными и нелегальными уже лет пять продолжаются. В прошлом году на Лесной маршрутку сожгли, — рассказал житель Броваров Андрей.
Одна из главных причин появления нелегалов — в городе только маршрутный транспорт и электричка, а строительство линии троллейбуса откладывают с 1994 года.
Причина перестрелки в Броварах
Разборки между нелегальными перевозчиками и вновь назначенной компанией, которая выиграла тендер — такую версию того, что произошло, назвал мэр Броваров Игорь Сапожко.
— Междугородные маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области об утверждении нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу в Киев. Все обращения были проигнорированы.
Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день, — написал у себя на Facebook Игорь Сапожко.
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По другой версии, две группы маршрутчиков делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Ее активно распространяют Telegram-каналы Klymenko Time и каналы, ассоциированные с депутатом Слуги народа Александром Дубинским.
К стрельбе причастна так называемая винницкая группировка, которая пришла в Бровары занимать новый маршрут.
— Люди из сегодняшних разборок прошлой зимой стреляли по автобусу Тульчин-Киев на трассе в районе Умани. Тогда водитель задержал одного стрелка, и его отвезли в уманский райотдел. Но пока водитель ехал до автовокзала в Умань — стрелка уже отпустили, — пишут в Klymenko Time.
Очевидцы о перестрелке в Броварах
Участники конфликта сделали несколько десятков выстрелов в воздух и в друг друга. Одна из пуль попала в окно местного жителя Сергея Кучеяша.
— Услышал очень большое количество хлопков. Посмотрел в окно, и в этот момент пуля пробила три стеклопакета и упала под штору. После этого выглянул-таки в окно и увидел разбитый микроавтобус, — рассказывает Кучеяш.
Киевская обладминистрация обещает помочь жителям Броваров, в домах которых в результате перестрелки были повреждены окна.
Реакция власти на перестрелку в Броварах
Перестрелка в Броварах — это отголоски коррупции в распределении квот перевозчиков, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
— Привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! Исполнительные органы Киева и области — у вас прогнило, — заявил Аваков у себя в Twitter утром.
Президент Владимир Зеленский вызвал министра ”на ковер”.
— Это даже схваткой не назовешь, что происходило в Броварах. Это напоминало 90-е. В окна попали пули, — заявил Зеленский.
По данным Арсена Авакова, местные перевозчики были с помповым ружьем, тогда как у другой стороны оружия не было.
Аваков обещает разобраться с делом в ближайшие дни.
Как писали Факты ICTV, сообщение о стрельбе в микрорайоне Броварах поступило в 7.15. Уже через минуту правоохранители прибыли на место происшествия.
Андрей Жигайло