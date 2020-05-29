Стрельба в Броварах - бандитские разборки или отстаивания местного бизнеса

Владельцы нелегальных маршруток и официальные перевозчики устроили утром, 29 мая, перестрелку в Броварах Киевской области.

”Разборки” произошли среди густонаселенного микрорайона Торгмаш. В ход пошли охотничьи ружья и нарезное оружие. Полиции удалось задержать 11 участников конфликта на месте, двоих раненых забрали в больницу.

Ситуация в Броварах возмутила президента Владимира Зеленского — он вызвал министра внутренних дел Арсена Авакова дать объяснения.

По состоянию на 15.30 был задержан 21 человек, которым инкриминируют утренние беспорядки.

В обед в Житомирской области полицейские остановили автомобиль участников стрельбы в Броварах. В салоне авто находилось пять человек. Еще пятерых задержали в Винницкой области бойцы Корда.























Ружье, дробовики и пистолеты, как в 90-х: причины и подробности перестрелки в Броварах / 6 фотографий

Следователи начали уголовные производства по статьям Хулиганство (до семи лет), Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (до пяти лет) и Умышленное уничтожение или повреждение имущества (до пяти лет).

На Житомирщині поліцейські затримали автомобіль учасників стрілянини у Броварах У салоні перебувало п’ятеро осіб. Для розшуку і затримання учасників перестрілки проводиться спеціальна поліцейська операція https://t.co/pOqS7mw4XT pic.twitter.com/7QQ10cKCPi — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 29, 2020

Предыстория перестрелки в Броварах

Конфликты между перевозчиками Броваров продолжаются последние пять лет. Официальные маршрутки выезжают из района Торгмаш до киевской станции метро Лесная. Это многоместние Богданы и Эталоны, стоимость проезда до карантина составляла 14 грн.

Так как они едут через Бровары, выходит на 40 мин дольше, чем на нелегальных маршрутках. Их легко узнать по цвету авто — белые микроавтобусы Mercedes. Они подбирают в Торгмаше пассажиров и по окружной Броваров едут на Киев.

— Нелегалы ​​заезжают в Киев за 15 мин, поэтому так популярны. До карантина брали 15 грн за проезд. Конфликты между официальными и нелегальными уже лет пять продолжаются. В прошлом году на Лесной маршрутку сожгли, — рассказал житель Броваров Андрей.

Одна из главных причин появления нелегалов — в городе только маршрутный транспорт и электричка, а строительство линии троллейбуса откладывают с 1994 года.

Причина перестрелки в Броварах

Разборки между нелегальными перевозчиками и вновь назначенной компанией, которая выиграла тендер — такую версию того, что произошло, назвал мэр Броваров Игорь Сапожко.

— Междугородные маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области об утверждении нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро Лесная через Окружную дорогу в Киев. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией ситуация обострялась каждый день, — написал у себя на Facebook Игорь Сапожко.

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По другой версии, две группы маршрутчиков делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году. Ее активно распространяют Telegram-каналы Klymenko Time и каналы, ассоциированные с депутатом Слуги народа Александром Дубинским.

К стрельбе причастна так называемая винницкая группировка, которая пришла в Бровары занимать новый маршрут.

— Люди из сегодняшних разборок прошлой зимой стреляли по автобусу Тульчин-Киев на трассе в районе Умани. Тогда водитель задержал одного стрелка, и его отвезли в уманский райотдел. Но пока водитель ехал до автовокзала в Умань — стрелка уже отпустили, — пишут в Klymenko Time.

Очевидцы о перестрелке в Броварах

Участники конфликта сделали несколько десятков выстрелов в воздух и в друг друга. Одна из пуль попала в окно местного жителя Сергея Кучеяша.

— Услышал очень большое количество хлопков. Посмотрел в окно, и в этот момент пуля пробила три стеклопакета и упала под штору. После этого выглянул-таки в окно и увидел разбитый микроавтобус, — рассказывает Кучеяш.

Киевская обладминистрация обещает помочь жителям Броваров, в домах которых в результате перестрелки были повреждены окна.

Реакция власти на перестрелку в Броварах

Перестрелка в Броварах — это отголоски коррупции в распределении квот перевозчиков, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

— Привлечение банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить! Исполнительные органы Киева и области — у вас прогнило, — заявил Аваков у себя в Twitter утром.

Президент Владимир Зеленский вызвал министра ”на ковер”.

— Это даже схваткой не назовешь, что происходило в Броварах. Это напоминало 90-е. В окна попали пули, — заявил Зеленский.

По данным Арсена Авакова, местные перевозчики были с помповым ружьем, тогда как у другой стороны оружия не было.

Аваков обещает разобраться с делом в ближайшие дни.

Как писали Факты ICTV, сообщение о стрельбе в микрорайоне Броварах поступило в 7.15. Уже через минуту правоохранители прибыли на место происшествия.

Андрей Жигайло