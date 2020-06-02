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Факти / Надзвичайні події

Стрілянина на ринку 7-й кілометр під Одесою – є постраждалі

На ринку 7-й кілометр, що в Одеській області, сталася стрілянина у магазині, де продають тканини. В результаті стрілянини постраждали дві людини, їх госпіталізували.

– Вранці до магазину тканин на промтоварному ринку зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з, імовірно, травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу, – розповіли у поліції.

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Внаслідок чого тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків.

Правопорушники на автомобілі втекли.

Також в мережі з’явилося відео, на якому видно, що група озброєних людей обстріляла авто, після чого влаштувала розбірки.

– Вони обстріляли автомобіль і влаштували розбірки з кількома людьми, до яких, судячи з усього, приїхали цілеспрямовано. Також вони били вітрини одного з магазинів арматурами та битами, – розповідають очевидці.

Ринок 7-й кілометр (ТОВ Промтоварний ринок) – один з найбільших у Східній Європі. Там працюють близько 10 тис. продавців, а відвідує його близько 150 тис. покупців на день.

Вбивство в Шабо

Раніше бізнес-розбірки в Одеській області закінчилися жорстоким вбивством подружжя. В Шабо подружжя отримало вогнепальні поранення, колото-різані рани, зокрема на горлі, а у жінки були переламані пальці.

Місцеві жителі припускають, що їх убили через старт курортного сезону, оскільки чоловік з жінкою здавали на прокат водні мотоцикли в курортному селищі Затока.

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