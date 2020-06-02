Изнасиловал и бросил в воду: в Крыму крестный убил 6-летнюю девочку

В Крыму 39-летний мужчина изнасиловал и сбросил в воду 6-летнюю девочку. Убийцу задержали, он сам признался в преступлении.

Правоохранители получили сигнал о пропаже ребенка от ее бабушки, которая рассказала, что девочка ушла с отцом и его друзьями на рыбалку.

В день трагедии знакомый отца погибшей пошел проводить девочку домой с разрешения ее отца. По дороге он изнасиловал ребенка и бросил в воду. Ее тело было найдено на дне, недалеко от места, где проводила время компания.

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Отец погибшей девочки также задержан. СМИ пишут, что убийца был крестным своей жертвы и ранее дважды был судим.

Напомним, Факты ICTV рассказывали об ужасном инциденте в Днепре, где бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика. Как выяснила полиция, убийца заманил ребенка конфетами.

Источник: Газета.ru