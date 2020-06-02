Зґвалтував і кинув у воду: в Криму хрещений убив 6-річну дівчинку

У Криму 39-річний чоловік зґвалтував і скинув у воду 6-річну дівчинку. Убивцю затримали, він сам зізнався в злочині.

Правоохоронці отримали сигнал про зникнення дитини від її бабусі, яка розповіла, що дівчинка пішла і​​з батьком і його друзями на риболовлю.

У день трагедії знайомий батька загиблої пішов проводити дівчинку додому з дозволу її батька. Дорогою він зґвалтував дитину і кинув у воду. Її тіло було знайдено на дні, недалеко від місця, де проводила час компанія.

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Батька загиблої дівчинки також затримали. ЗМІ пишуть, що вбивця був хрещеним жертви та раніше двічі був засуджений.

Нагадаємо, Факти ICTV розповідали про жахливий інцидент у Дніпрі, де безхатченко зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика. Як з’ясувала поліція, вбивця заманив дитину цукерками.

Джерело: Газета.ru