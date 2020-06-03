Суд арестовал “минера” моста Метро

Днепровский районный суд Киева отправил “минера” моста Метро Виталия Ткаленко на два месяца за решетку с правом внесения залога 315 тыс. грн.

Прокуратура просила избрать мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней без внесения залога.

Защита Виталия Ткаленко была против такой меры и предоставила суду справку о состоянии здоровья “минера”, а именно о нестабильном психоэмоциональном состоянии. По словам защиты, здоровье мужчины во время пребывания по стражей может ухудшиться.

Читайте: Хаотические требования и переговоры с психологом — что известно о “минере” моста Метро

Суд ознакомился с доводами сторон и пришел к решению отправить Виталия Ткаленко в СИЗО, но с правом внести залог.

Сам же “минер” во время заседания суда сообщил, что совершил поступок из-за сложных жизненных обстоятельств.

— Я понимаю, что помешал немного людям. До этого постоянно думал, хотел все время жизнь покончить самоубийством, а потом думаю, что терять? Можно и взрывчатку типа, — сказал Виталий Ткаленко.

Также мужчина сообщил, что является безработным, а его мама находится в психбольнице. Проблемы со своим здоровьем он заметил полгода назад.

1 июня в Киеве “заминировали” мост Метро, полиция получила информацию около 14.00.

Правоохранители сразу отреагировали на сообщение. В 15.20 стало известно о мужчине, который стоял на мосту с пакетом, от которого тянулся провод, и угрожал взорвать мост. Четкого мотива у “минера” не было.

Полиция задержала мужчину. Оказалось, что у него не было взрывчатки, а в пакете была обычная земля. Позже стало известно, что мужчина имеет проблемы с психикой.

Источник: Днепровский районный суд Киева