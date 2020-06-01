Мост Метро заминировали в Киеве

В Киеве снова “заминировали” мост Метро. В полицию информация поступила около 14.00.

Около 15.20 стало известно, что мужчину, который стоял с пакетом с неизвестным содержанием и угрожал взорвать здание, уже задержали.

Патрульные перекрыли движение по мосту в обоих направлениях, вызвали на место следственно-оперативную группу, взрывотехником и другие службы.























Без четкого мотива и земля вместо взрывчатки: что известно о “минировании” моста Метро в Киеве / 6 фотографий

В КГГА уточнили, что красная линия метрополитена работает с ограничениями — от станции Академгородок до Арсенальной, далее — от станции Лесная до станции Дарница.

Около 16.00 метро уже возобновило работу.

В полиция Киева отметили, что на месте работали правоохранители и держали ситуацию под контролем.

Переговоры с минером вел глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Позже на брифинге он заявил, что минером оказался мужчина 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

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Злоумышленник сам позвонил в полицию. Никаких четких требований он не называл.

— Никаких четких требований он не называл. Переговоры с ним проводили психологи.

Пакет, который держал мужчина, оказался муляжом. В нем была обычная земля и еще какие-то предметы. Более подробную информацию сообщат уже после анализа.

Минеру грозит от 6 до 7 лет заключения.

Подобная ситуация уже была на мосту Метро в сентябре 2019 года. Тогда вооруженный мужчина угрожал взорвать мост. Он стрелял в воздух и расстреливал полицейский дрон.

Полиция проводила спецоперацию, которая длилась 5 часов.

Фото: МВД