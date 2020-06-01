Заминировали мост Метро: что известно о минере

В Киеве задержали мужчину, который заминировал мост Метро в обед 1 июня.

Подрывник сам позвонил в полицию и с нецензурной бранью сообщил, что он подорвет мост. С собой принес мешок с баллоном и проводами. На лицо одел медицинскую маску.

По данным журналистов, сначала он требовал встречи с главой государства, затем — с министром внутренних дел.

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Переговоры с взрывателем вел лично руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

— Мужчина 1988 года, прописан в городе Вишневое Киевской области. Раньше не привлекался к уголовной ответственности. Только дважды привлекался к административной ответственности за мелкие правонарушения. Мужчина был в возбужденном состоянии, но визуально не был пьян. Он не проявлял агрессии, — говорит Крищенко.

Возбуждено уголовное производство по статье Ложное сообщение о минировании. Мужчину забрали в Днепровский райотдел полиции.

— Никаких четких требований он не называл. Только хаотичные требования. Переговоры с ним проводили психологи. Он рассказывал, что у него есть проблемы с родственниками, а его мать в больнице, — рассказал Крищенко.

Задерживал подрывника спецназ с собаками когда с ним говорили психологи полиции. Именно пес выхватил шнур из рук мужчины.

— У него был баллон с проводами. В середине оказалась земля, — добавил Корищенко.

Что грозит взрывнику

По статье Ложное сообщение о минировании мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Предыдущий случай с минированием моста Метро в Киеве в 2019 году полиция квалифицировала, как Подготовка к террористическому акту. За это предусмотрено 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Кроме этого, все подозреваемые в совершении преступления должны пройти психиатрическую экспертизу.

Например, задержанный в прошлом году на мосту Метро экс-военный Алексей Белько на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. Такие данные судебно-психиатрической экспертизы опубликовали на суде 20 января 2020 года.

Напомним, в Киеве заминировали мост Метро. Полиция оперативно закрыла ряд станций метро красной ветки и подъезд к месту, где стоял подрывник.