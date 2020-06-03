Суд арештував “мінера” мосту Метро

Дніпровський районний суд Києва відправив “мінера” ​​мосту Метро Віталія Ткаленка на два місяці за ґрати з правом внесення застави 315 тис. грн.

Прокуратура просила обрати чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів без внесення застави.

Захист Віталія Ткаленка був проти такого заходу і надав суду довідку про стан здоров’я “мінера”, а саме про нестабільний психоемоційний стан. За словами захисту, здоров’я чоловіка під час перебування під вартою може погіршитися.

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Суд ознайомився з доводами сторін і ухвалив рішення відправити Віталія Ткаленка в СІЗО, але з правом внести заставу.

Сам же “мінер” під час засідання суду повідомив, що зробив вчинок через складні життєві обставини.

– Я розумію, що завадив трохи людям. До цього постійно думав, хотів весь час життя покінчити самогубством, а потім думаю, що втрачати? Можна і вибухівку типу, – сказав Віталій Ткаленко.

Також чоловік повідомив, що він безробітний, а його мама перебуває у психіатричній лікарні. Проблеми зі своїм здоров’ям він помітив півроку тому.

1 червня у Києві “замінували” міст Метро, поліція отримала інформацію близько 14.00.

Правоохоронці одразу відреагували на повідомлення. О 15.20 стало відомо про чоловіка, який стояв на мосту з пакетом, від якого тягнувся провід, та погрожував підірвати шляхопровід. Чіткого мотиву у “мінера” не було.

Поліція затримала чоловіка. Виявилося, що у нього не було вибухівки, у пакеті була звичайна земля. Пізніше стало відомо, що чоловік має проблеми з психікою.

Джерело: Дніпровський районний суд Києва