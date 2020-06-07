В Николаеве на остановке общественного транспорта на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин.
Оба пострадавших госпитализированы в больницу. После осмотра одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение.
Еще один пострадавший с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.
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На месте стрельбы работают правоохранители. Следователи квалифицировали дело по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Кровавое убийство в Житомирской области недавно устроил мужчина-ревнивец. Он застрелил свою 19-летнюю девушку, а потом убил и себя.