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Факты / Происшествия

В Николаеве неизвестные устроили стрельбу на остановке транспорта — есть раненые

В Николаеве на остановке общественного транспорта на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин.

Оба пострадавших госпитализированы в больницу. После осмотра одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение.

Еще один пострадавший с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке.

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На месте стрельбы работают правоохранители. Следователи квалифицировали дело по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Кровавое убийство в Житомирской области недавно устроил мужчина-ревнивец. Он застрелил свою 19-летнюю девушку, а потом убил и себя.

Источник: Нацполиция

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