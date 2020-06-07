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Факты / Происшествия

В Эстонии мужчина устроил стрельбу на заправке: двое погибших, среди раненых — дети

В Эстонии 32-летний мужчина устроил стрельбу на заправке. Известно, что сначала на автомобиле Subaru он стал виновником ДТП возле автозаправки, но покинул место аварии.

После этого мужчина начал стрелять в 40-летнего мотоциклиста, который скончался от полученных ранений. Также он открыл стрельбу по автомобилю, в котором находились пять человек — 58-летний мужчина, 61-летняя женщина и трое детей.

Известно, что женщина погибла от полученных ран, мужчина и дети (пяти и трех лет) пострадали.

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Еще одного 9-летнего ребенка осмотрели медики, после чего передали родственникам. Сейчас дети находятся в больнице, состояние обоих тяжелое, но стабильное.

Пострадавшего мужчину отпустили на домашнее лечение.

По предварительной информации, мужчина, который устроил стрельбу, работал медбратом. У него уже были проблемы с законом. Полиция предполагает, что он употреблял алкоголь.

Недавно двойное убийство произошло на Житомирщине. Мужчина застрелил 19-летнюю местную девушку. После этого он выстрелил в себя.

Источник: ERR.ee

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