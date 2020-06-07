У Миколаєві на зупинці громадського транспорту на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив невідомі стріляли у двох чоловіків.

Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. Після огляду одному з чоловіків із пораненням ніг призначили амбулаторне лікування.

Ще один постраждалий із пораненням плеча наразі перебуває в операційному блоці.

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На місці стрілянини працюють правоохоронці. Слідчі кваліфікували справу за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Криваве вбивство на Житомирщині нещодавно влаштував чоловік-ревнивець. Він застрелив свою 19-річну дівчину, а потім вкоротив віку і собі.