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Факты / Происшествия

Двойное убийство на Житомирщине: ревнивый мужчина застрелил любовницу, а потом и себя

В селе Тальки Житомирской области мужчина застрелил 19-летнюю местную девушку, которая поздно вечером возвращалась от бабушки.

После этого он выстрелил в себя и позвонил родным погибшей, чтобы они вызвали скорую. Когда мать и брат девушки прибежали на место, то мужчина еще дышал, но до приезда скорой не дожил.

Как выяснилось позже, погибший 41-летний мужчина любил на двадцать лет моложе девушку. Они даже жили вместе, хотя у него в Житомире была законная жена 15-летняя дочь.

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Соседи и родные говорят, что мужчина был очень ревнивым и агрессивным. Поэтому погибшая хотела с ним расстаться, но тот угрожал ей и шантажировал.

Родные предполагают, что мужчина запланировал убийство заранее. Приехал в село уже с оружием, подстерег девушку на улице и убил. А потом застрелился сам.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о стрельбе на Киевщине. Там предприниматель застрелил мужчину, думая, что это грабитель.

Источник: Надзвичайні новини

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