В Естонії 32-річний чоловік влаштував стрілянину на заправці. Відомо, що спочатку на автомобілі Subaru він став винуватцем ДТП біля автозаправки, але покинув місце аварії.

Після цього чоловік почав стріляти у 40-річного мотоцикліста, який помер від отриманих поранень. Також він відкрив стрілянину по автомобілю, в якому перебували п’ятеро людей – 58-річний чоловік, 61-річна жінка і троє дітей.

Відомо, що жінка загинула від отриманих ран, чоловік і діти (п’яти і трьох років) постраждали.

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Ще одну 9-річну дитину оглянули медики, після чого передали родичам. Наразі діти перебувають у лікарні, стан обох важкий, але стабільний.

Постраждалого чоловіка відпустили на домашнє лікування.

За попередньою інформацією, чоловік, який влаштував стрілянину, працював медбратом. У нього вже були проблеми з законом. Поліція припускає, що він вживав алкоголь.

Нещодавно подвійне вбивство сталося на Житомирщині. Чоловік застрелив 19-річну місцеву дівчину. Після цього він вистрілив у себе.

Джерело: ERR.ee