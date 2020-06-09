ДТП з Михайлом Єфремовим - деталі аварії, що відомо про жертву і кримінальну справу

Російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані спровокував смертельну ДТП. Все, що відомо про аварію з Єфремовим, а також коментарі його дочки та подробиці кримінальної справи Факти ICTV зібрали в одному матеріалі.
ДТП з Михайлом Єфремовим
Аварія сталася о 21.44 8 червня в Москві на Садовому кільці біля будинку №3 на Смоленській площі. Jeep Grand Cherokee, за кермом якого був актор, протаранив фургон Lada. Очевидці аварії одразу почали говорити, що артист перебував у стані алкогольного сп’яніння.
– Він і залізти сам не зміг, його затягли. П’яний був, ледве на ногах тримався, – розповів один з очевидців.
— Вы выпили?
— Да…
Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT
— RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020
Єфремова відразу направили на експертизу, яка підтвердила наявність алкоголю. За даними Baza, експертиза показала, що в крові артиста 2,1 проміле алкоголю (0,35 – допустима норма).
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В результаті аварії постраждали дві людини, зокрема водій фургона, він помер у лікарні.
Момент ДТП з Єфремовим
На відео видно, як автомобіль актора виїжджає на зустрічну смугу та таранить автофургон.
Момент ДТП. pic.twitter.com/WaSPp2wnNO
— ЦОДД (@gucodd) June 8, 2020
Спочатку з’явилася інформація, що разом з Єфремовим в авто був й актор Іван Стебунов, однак він спростував цей факт.
– Ні мене, ні моєї дружини в цей момент в машині не було. Ми ні в якому барі не відпочивали! – заявив Стебунов.
На місце аварії він приїхав з дружиною, коли дізнався про трагедію. Також туди одразу прибув актор Сергій Гармаш.
Дочка Михайла Єфремова Анна-Марія вже прокоментувала аварію.
– Батько не дзвонив, стан – живий. Я до нього не поїхала, розбереться сам, не маленький вже. Не хвилюйтеся, все буде добре, – заявила дівчина.
Пізніше вона опублікувала ще один пост.
Також Анна-Марія одразу почала шукати контакти сім’ї Сергія, який постраждав в ДТП, аби надати допомогу.
Крім того, Анна-Марія засудила вчинок батька.
Що відомо про Сергія Захарова
Сергій Захаров приїхав у Москву, щоб заробити грошей під час кризи, родом він з Рязані.
Спочатку він працював в охороні, а потім збирав стелажі для магазинів. Згодом він став кур’єром, розвозив продукти.
У загиблого залишилися дружина, двоє дітей і літня мати. Останній раз він бачився з сім’єю в неділю, 7 червня.
Дружина загиблого вже приїхала в лікарню для оформлення документів. Вона вважає, що Єфремова обов’язково потрібно покарати.
Кримінальна справа Єфремова
Спочатку дії Михайла Єфремова кваліфікували за ч. 2 ст. 264 КК РФ, яка передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Однак у зв’язку зі смертю потерпілого справу перекваліфікували, тепер її розслідують за пунктом А ч. 4 ст. 264 КК РФ, а це до 12 років позбавлення волі.
Актора затримали на місці події, однак потім відпустили під підписку про невиїзд.
Коли поліція приїхала додому до актора, то він відмовився виходити з квартири. Мовляв, погане самопочуття.
Слідство планує просити суд арешт для актора.
ДТП з Михайлом Єфремовим
Російський актор Михайло Єфремов спровокував ДТП у центрі Москви. Відомо, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
У Єфремова є близько чотирьох неоплачених штрафів за перевищення швидкості, пишуть російські ЗМІ.
Крім того, проблеми з алкоголем в актора давно. У 2018 році Єфремова засудили за поведінку, коли він вийшов на сцену в п’яному вигляді та матюкав глядачів.