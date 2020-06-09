PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Семь пуль. В Николаеве пьяные мужчины устроили перестрелку на остановке

В Николаеве две компании устроили перестрелку на остановке общественного транспорта.

Ссора вспыхнула между двумя нетрезвыми компаниями. Сначала они начали драться, а потом раздалось семь выстрелов.

Кровь на асфальте отрезвил хулиганов — они объявили временное перемирие и вызвали скорую.

Читайте: В Николаеве неизвестные устроили стрельбу на остановке транспорта — есть раненые

У одного из пострадавших была травма плечевого участка с повреждением плечевой артерии. Второй — получил огнестрельные ранения бедер.

— Ему была оказана помощь в условиях травмпункта, потому что он отказался в категорической форме от госпитализации, — рассказал главный врач Николаевской больницы скорой помощи Александр Демьянов.

Оба раненых дома, а остальных участников кровавой бойни полицейские еще ищут.

— Это хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, — пояснила пресс-секретарь полиции Светлана Тараненко.

В то же время раненые отказались писать заявления друг на друга.

Перестрелка за парковку

3 июня две группы мужчин устроили перестрелку в Одессе на рынке 7-й километр.

Магазин, на который напали, принадлежит сирийской диаспоре. Нападавшие были также сирийцы, рассказали в МВД.

Работники одного магазина рассказали, что взяли с собой деревянные палки и пошли в заведение оппонентов. В них давний конфликт с соотечественниками, которые также торгуют тканями.

Поссорились они между собой за места на парковке.

Источник: Надзвичайні новини

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка