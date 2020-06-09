У Миколаєві дві компанії влаштували перестрілку на зупинці громадського транспорту.

Сварка спалахнула між двома нетверезими компаніями. Спершу вони почали битися, а потім пролунало сім пострілів.

Кров на асфальті протверезила хуліганів – вони оголосили тимчасове перемир’я та викликали швидку.

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У одного з постраждалих була травма плечової ділянки з ушкодженням плечової артерії. Другий постраждалий отримав вогнепальні поранення стегон.

– Йому була надана допомога в умовах травмпункту, тому що він відмовився в категоричній формі від госпіталізації, – розповів головний лікар Миколаївської лікарні швидкої допомоги Олександр Дем’янов.

Обидва поранені вдома, а решту учасників кривавої бійні поліцейські ще шукають.

– Це хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, – пояснила речниця поліції Світлана Тараненко.

Водночас поранені відмовилися писати заяви один на одного.

Стрілянина за парковку

3 червня дві групи чоловіків влаштували стрілянину в Одесі на ринку 7-й кілометр.

Магазин, на який напали, належить сирійській діаспорі. Нападники були також сирійці, розповіли у МВС.

Працівники одного магазину розповіли, що взяли з собою дерев’яні палиці та пішли в заклад опонентів. У них давній конфлікт з співвітчизниками, які також торгують тканинами.

Посварились вони між собою через місце паркування.