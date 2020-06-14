Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков

Во время спортивных соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева. На ее поиски отправились участники марафона и полиция.
Девушку нашли через восемь часов — она потеряла сознание от теплового удара, сообщили в Национальной полиции Одесской области.
Информация об исчезновении девушки появилась 13 июня от участника марафона. Спортсменка отстала от других участников забега на два часа, после чего ее не видели.
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Девушку нашли после восьми часов поисков с кинологами и собаками.
Поиски осложняло и то, что соревнования проходил в Куяльницком лимане. Днем в нем очень жарко, а ночью холодно. Кроме того, вечером пошел дождь, из-за чего часть лимана начало подтапливать.
Сейчас Екатерина Катющева находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, сообщают правоохранители.
Исчез марафонец в Японии
В марте в Токио исчез украинский спортсмен Алексей Борисенко. На острова он уехал для участия в марафоне.
Борисенко так и не принял участие в соревнованиях, которые отменили из-за коронавируса.
На самолет в Украину он не сел, а в отеле остались его вещи. Полиция объявила его поиски.
Фото: Денис Соколов