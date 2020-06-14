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Факты / Происшествия

Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков

Во время спортивных соревнований Ультра-Трейл Куяльник в Одесской области исчезла участница Екатерина Катющева. На ее поиски отправились участники марафона и полиция.

Девушку нашли через восемь часов — она ​​потеряла сознание от теплового удара, сообщили в Национальной полиции Одесской области.

Информация об исчезновении девушки появилась 13 июня от участника марафона. Спортсменка отстала от других участников забега на два часа, после чего ее не видели.

Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков

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Девушку нашли после восьми часов поисков с кинологами и собаками.

  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
  • Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков
Участницу марафона в Одесской области нашли после восьми часов поисков / 4 фотографии

Поиски осложняло и то, что соревнования проходил в Куяльницком лимане. Днем в нем очень жарко, а ночью холодно. Кроме того, вечером пошел дождь, из-за чего часть лимана начало подтапливать.

Сейчас Екатерина Катющева находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает, сообщают правоохранители.

Исчез марафонец в Японии

В марте в Токио исчез украинский спортсмен Алексей Борисенко. На острова он уехал для участия в марафоне.

Борисенко так и не принял участие в соревнованиях, которые отменили из-за коронавируса.

На самолет в Украину он не сел, а в отеле остались его вещи. Полиция объявила его поиски.

Фото: Денис Соколов

Источник: Нацполиция

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