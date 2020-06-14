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Факти / Надзвичайні події

Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків

Під час спортивних змагань Ультра-Трейл Куяльник на Одещині зникла учасниця Катерина Катющева. На її пошуки вирушили учасники марафону і поліція.

Дівчину знайшли через вісім годин – вона знепритомніла від теплового удару, повідомили у Національній поліції Одещини.

Інформація про зникнення дівчини з’явилася 13 червня від учасника марафону. Спортсменка відстала від інших учасників забігу на другій годині, після чого її не бачили.

Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків

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Дівчину знайшли після восьми годин пошуків з кінологами та собаками.

  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
  • Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків
Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків / 4 фотографии

Пошуки ускладнювало й те, що змагання відбувався в Куяльницькому лимані. Вдень у ньому дуже спекотно, а вночі холодно. Крім того, надвечір пішов дощ, через що частину лиману почало підтоплювати.

Нині Катерина Катющева перебуває в лікарні, її здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють правоохоронці.

Зник марафонець в Японії

У березні у Токіо зник український спортсмен Олексій Борисенко. На острови він поїхав для участі у марафоні.

Борисенко так і не взяв участь у змаганнях, які скасували через коронавірус.

На літак до України він не сів, а в готелі залишилися його речі. Поліція оголосила його пошуки.

Фото: Денис Соколов

Джерело: Нацполіція

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