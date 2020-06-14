Під час спортивних змагань Ультра-Трейл Куяльник на Одещині зникла учасниця Катерина Катющева. На її пошуки вирушили учасники марафону і поліція.

Дівчину знайшли через вісім годин – вона знепритомніла від теплового удару, повідомили у Національній поліції Одещини.

Інформація про зникнення дівчини з’явилася 13 червня від учасника марафону. Спортсменка відстала від інших учасників забігу на другій годині, після чого її не бачили.

Читайте: У марафонця з написом на майці Ісус зупинилося серце. Його врятував медбрат Ісус

Дівчину знайшли після восьми годин пошуків з кінологами та собаками.















Учасницю марафону на Одещині знайшли після восьми годин пошуків / 4 фотографии

Пошуки ускладнювало й те, що змагання відбувався в Куяльницькому лимані. Вдень у ньому дуже спекотно, а вночі холодно. Крім того, надвечір пішов дощ, через що частину лиману почало підтоплювати.

Нині Катерина Катющева перебуває в лікарні, її здоров’ю нічого не загрожує, повідомляють правоохоронці.

Зник марафонець в Японії

У березні у Токіо зник український спортсмен Олексій Борисенко. На острови він поїхав для участі у марафоні.

Борисенко так і не взяв участь у змаганнях, які скасували через коронавірус.

На літак до України він не сів, а в готелі залишилися його речі. Поліція оголосила його пошуки.

Фото: Денис Соколов